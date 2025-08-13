بغداد ترد على التدخل الأمريكي في العلاقات مع إيران: العراق دولة مستقلة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ردت السفارة العراقية في واشنطن وقالت: العراق دولة ذات سيادة كاملة وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية وبما ينسجم مع مصالحه العليا.

وجاء في بيان للسفارة، "‏تعقيباً على ما ورد في تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمرها الصحافي الأخير، نؤكد أن ⁧‫العراق دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا".

وأضافت أن العراق يتمتع بعلاقات صداقة وتعاون مع عدد كبير من دول العالم، بما في ذلك دول الجوار الجغرافي، والولايات المتحدة‬ الأمريكية وغيرها من الدول الصديقة، ويحرص على بناء هذه العلاقات على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".



كما شددت السفارة على أن "العراق ليس تابعاً لسياسة أي دولة"، مشيرة الى أن "قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة، وفي هذا السياق، فإن الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخراً مع الجانب الإيراني تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، وبما يحقق استقرار البلدين وأمنهما، ويخدم أمن المنطقة ككل".

وصدر هذا البيان بعد أن أدلت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، بتصريحات تدخّلية ومستفزّة خلال مؤتمر صحفي، تعقيباً على الاتفاقية الأمنية الموقَّعة بين إيران والعراق، زاعمة: «نحن لا ندعم أي خطوة تجعل من العراق دولة تابعة لإيران».

وأضافت المتحدثة الأميركية في مزاعمها: «ندعم القوانين التي تعزّز سيادة العراق».

وبحسب وكالة تسنيم، قال علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في تصريحاته حول محادثاته مع المسؤولين العراقيين والاتفاقية الأمنية بين البلدين: إن إيران والعراق يرتبطان بأواصر وثيقة من جوانب متعددة، وينبغي تعزيز مجالات التعاون بينهما في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويشكّل إرساء الأمن المستدام بين الدول الأساس لذلك.

وأضاف: هذه الاتفاقية تهيئ أرضية لتحقيق أمن مستدام بين البلدين، ونأمل أن تتحقق على أرض الواقع، كما تم وضع آلية للرقابة عليها بما يضمن، إن شاء الله، استمرارية هذا الأمن المشترك.

وأوضح لاريجاني أن لدى الجانب العراقي إرادة لاحترام أمن إيران المستدام، ونحن بدورنا على النهج نفسه، مؤكداً أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تمهّد لمزيد من التقدّم في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

