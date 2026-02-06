إعلان عن اعتقال 56 عنصرًا رئيسيًا في أعمال الشغب في محافظة خراسان الشمالية بايران

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت وزارة الاستخبارات الايرانية أنه تم اعتقال 56 عنصرًا رئيسيًا في أعمال الشغب التي وقعت في شهر يناير بمحافظة خراسان الشمالية (شمال شرق ايران)، بمساعدة تقارير المواطنين.

وقالت وزارة الاستخبارات في بيان لها أنه تم اعتقال 56 عنصرًا رئيسيًا في أعمال الشغب التي وقعت في شهر دي بمحافظة خراسان الشمالية، فيما أشارت الى تعاون المواطنين في تقديم التقرير عن هؤلاء .

وجاء في البيان: لقد شارك المعتقلون في أعمال وحشية تشبه أفعال داعش، أدت إلى استشهاد المدعي العام في مدينة أسفراين، ظلماً، ونائب قائد الشرطة في أسفراين، وعدد من حماة الأمن وبعض المدنيين العاديين في مدن أسفراين، وبجنورد، وجاجرم.

من بين الأفعال الإرهابية التي ارتكبوها: الهجوم وتدمير المباني الحكومية بما في ذلك مبنى المحافظات في مدن أسفراين، وسلمقان، وجاجرم، وگرمه؛ ومباني المحاكم في مدن آشخانه، وأسفراين، وجاجرم؛ الهجوم على 4 مراكز شرطية بقصد سرقة الأسلحة أو السيطرة عليها في مدن بجنورد، وأسفراين، وجاجرم؛ الهجوم وتدمير الممتلكات العامة والخدمية بما في ذلك منشآت توزيع الكهرباء، و40 فرعًا بنكيًا .

وكذلك الأعمدة واللوحات الإعلانية في المدن، وأضواء إشارات المرور... في مدن بجنورد، وأسفراين، وگرمه، وجاجرم، وشيروان، وسلمقان، وآشخانه؛ الهجوم وتدمير سيارات الإسعاف والإطفاء بما في ذلك 3 سيارات إسعاف و5 سيارات إطفاء في مدن أسفراين، وجاجرم، وبجنورد، وشيروان.

وتدمير وإحراق 11 وحدة سكنية وتجارية و16 مركبة خاصة للمواطنين في مدن بجنورد، وأسفراين، وشيروان، وسلمقان، وجاجرم، وگرمه؛ تدمير وإحراق أماكن دينية ومقدسة تشمل 8 مساجد (منها المسجد الجامع في أسفراين مع 3 مساجد أخرى في المدينة؛ ومسجدين في بجنورد، ومسجد في جاجرم، ومسجد في سملقان) ومدرستين دينيتين (حوزتين علميتين) في مدني أسفراين وسلمقان.

وكذلك تصنيع وتوزيع وإلقاء قنابل المولوتوف في مدن أسفراين، وبجنورد، وشيروان.

وتم اكتشاف وضبط عدد من الأسلحة من المأجورين المعتقلين، تشمل: قطعتين من الأسلحة الحربية والصيد مع الذخائر ذات الصلة، وقنبلة يدوية حربية، وعدد من قنابل المولوتوف، وكمية كبيرة من الأسلحة البيضاء تشمل الخناجر والسيوف، وقفازات الملاكمة، وصاعق كهربائي، وخناجر، ورذاذ الفلفل، وما إلى ذلك.

..................

انتهى / 232