وزير الخارجية المصري: إسرائيل تجاوزت كل الحدود ويجب إجبارها على الالتزام

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع بقطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية المصري أن الجرائم الإسرائيلية فاقت كل الحدود، مشددا على أنه "لابد من اتخاذ إجراءات محددة وفاعلة من الاتحاد الأوروبي، لإجبار إسرائيل" على الالتزام بالقانون الدولي والأعراف الدولية، حيث تشهد الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية، تصعيدا خطيرا في العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وأشار وزير الخارجية الإسباني -وفق بيان للخارجية المصرية- إلى أن اتصاله يأتي في إطار الحرص على الاستماع إلى رؤية مصر إزاء التطورات في غزة، خاصة قبل انعقاد الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الدنمارك نهاية الشهر الجاري.

واستعرض عبد العاطي في هذا الإطار صفقة وقف إطلاق النار المطروحة التي تستند إلى عناصر مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مشيرا إلى أن الكرة أصبحت الآن في ملعب إسرائيل، وأن المقترح الوحيد المطروح ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن المقترح المطروح ينص على أن تشهد فترة الـ 60 يوما مفاوضات للتوصل لتسوية شاملة ووضع حد للحرب، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتعد الأوضاع في غزة كارثية حيث وصلت إلى حد المجاعة في بعض المناطق، خاصة شمال القطاع، نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد الذي يقيد دخول المساعدات الإنسانية، ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي يعاني 96% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي الحاد مع تقارير عن وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية.

من ناحية أخرى، أشاد الوزيران بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا، ودار حديث حول سبل تطويرها في شتى المجالات، وتناولا في هذا السياق الزيارة المرتقبة لملك إسبانيا إلى مصر خلال الفترة القادمة، في انعكاس لعمق العلاقات بين البلدين.

وثمن الوزيران النمو المتسارع في العلاقات الثنائية خاصة بعد الزيارة الرسمية التي قام الرئيس المصري إلى إسبانيا في شهر فبراير الماضي والتي شهدت دفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بحيث تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد، الطاقة المتجددة، والثقافة، مع استثمارات إسبانية في مصر تجاوزت ملياري يورو بحلول 2024.

ويتقاسم البلدان موقفا مشتركا تجاه القضية الفلسطينية، حيث أعلنت إسبانيا في مايو 2024 الاعتراف بدولة فلسطين في خطوة أثارت غضب إسرائيل.