معاون الشؤون الدولية في العتبة الرضوية المقدسة يُكرّم أصحاب المواکب الدوليين في العشرة الأخیرة من شهر صفر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في آخر یوم من شهر صفر، كرّم معاون الشؤون الدولية في العتبة الرضوية المقدسة أصحاب المواكب الدوليین الذين خدموا زوار حرم الإمام علي بن موسى الرضا (ع) خلال هذه الأيام.

حضر حجة الإسلام والمسلمین فقيه اسفندياري، معاون الشؤون الدولية في العتبة الرضوية المقدسة، تَجمّع أصحاب المواکب الدوليين المشارکین في خدمة الزوار حول الحرم الرضوي الشریف في 24 اب 2025، وأعرب عن تقديره لخدماتهم القيمة لزوار الإمام الرضا (ع) وأكد على تطوير التعاون في السنوات القادمة.

وفي إشارة إلى الخدمة التي قدمها أكثر من 15 موكباً دولياً حول الحرم الرضوي الشریف، قال: إن هذه المواكب، فور انتهاء فعالياتها الواسعة خلال أيام الأربعين، جاءت إلى مدينة مشهد المقدسة وبدأت بخدمة زوار الإمام الرضا (ع).

الإجتماع بمسؤولي المواکب وتبادل وجهات النظر

بهذه المناسبة، عُقد اجتماع في قاعة الضيافة بصحن الرسول الأعظم(ص)، بحضور معاون الشؤون الدولية في العتبة الرضوية المقدسة، ومسؤولي المواكب العراقية والباكستانية؛ وفي هذا الاجتماع، بالإضافة إلى التعارف المتبادل، عُرض تقرير عن أنشطة هذه المواكب، وبحث احتياجاتها، كما تقرر متابعة بعض الأمور لتسهيل الأنشطة في الأعوام القادمة.

ترحيب الناس وطلب زیادة الخدمات

أشار أصحاب المواكب غير الإيرانيین إلى الإقبال الكبير من الناس والترحیب بخدماتهم المُقدّمة خلال هذه الأیام، وأعربوا عن أملهم في أن يتمكنوا من الخدمة في أيام أخرى من العام أيضًا؛ كما طالبوا بتوفير المزيد من الأماكن لهم لتقديم خدماتهم للزوار، وفي هذا الصدد، أشار الدکتور فقيه اسفندياري إلى أن: الجهد الكبير والنية الصادقة لهذه المواكب في خدمة زوار الإمام الرضا (ع) أمرٌ عظیم للغاية بالنسبة لنا.

الشُکر والهدایا التذکاریة

في ختام الإجتماع، قُدّمت هدايا تذكارية لأصحاب الموكب؛ كما أعرب أصحاب المواکب عن تقديرهم لتعاون منظمة العتبة الرضوية المقدسة، وتمنوا لمسؤولي العتبة الرضوية المقدسة دوام التوفيق والنجاح.

