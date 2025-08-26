إنهاء أعمال ترميم مدرسة السيدة فاطمة الصغرى (ع) الدينية في كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية في العراق الشيخ عبد المهدي الكربلائي، أنجزت الملاكات الفنية والهندسية في قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة أعمال ترميم وإدامة شاملة لمدرسة السيدة فاطمة الصغرى (عليها السلام) الدينية، الكائنة في منطقة الجاير.

وقال رئيس القسم المهندس عبدالحسن محمد في حديث، إن "الملاكات الفنية والهندسية في قسم الصيانة التابع للعتبة الحسينية المقدسة، انجزت أعمال ترميم وإدامة شاملة لمدرسة السيدة فاطمة الصغرى (عليها السلام) الدينية، الكائنة في منطقة الجاير".

وأوضح أن "أعمال الترميم شملت تأهيل وصبغ (54) غرفة وفق مواصفات فنية عالية، إلى جانب إنشاء مسقفات خاصة لخزانات المياه المثبتة على سطح المبنى، لضمان استمرارية الخدمة وسلامة المنشآت”.

وأضاف أن “الفريق الفني نفذ كذلك أعمال ترميم للأرضيات والسلالم المتضررة، وصيانة واستبدال بعض القطع التالفة، وإدامة الصحيات، بالإضافة إلى تأهيل مدخل المدرسة بالكامل”، مبينا أن "هذه الإجراءات تمت وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية لضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلبة".

وتابع أن “هذه الجهود تأتي ضمن خطة العتبة الحسينية المقدسة لتطوير المدارس الدينية التابعة لها، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التوجهات العلمية والعمرانية الحديثة”.

يذكر أن هذا المشروع يعكس حرص العتبة الحسينية المقدسة على تعزيز العملية التعليمية والدعم المستمر للمدارس الدينية، بما يسهم في إعداد جيل واع ومتمكن من معارفه الدينية والأكاديمية.

.......

انتهى/ 278