منظمة حقوقية: إسرائيل شرعت فعليا في تنفيذ خطتها لتدمير مدينة غزة بالكامل من 3 محاور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشار المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي يشن عمليات نسف وتدمير واسعة للمربعات السكنية جنوبي المدينة وشرقها وشمالها في هجوم متزامن يزحف بالتدمير الشامل والمحو المنهجي نحو قلبها من ثلاثة محاور.

يجري تنفيذ هذا الهجوم العسكري على الأرض بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن بدء عملية "عربات جدعون 2" في 20 أغسطس وتنفيذ "العمليات التمهيدية والمراحل الأولية" منها.

ووصف البيان هذه التطورات بأنها "تصعيد يشكل مرحلة جديدة ضمن جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 23 شهرا."

ولفت المرصد إلى أن أكثر من مليون إنسان يعيشون اليوم محاصرين في أقل من 30% من مساحة المدينة، ومهددين جميعا بالتهجير القسري نحو الجنوب ضمن هذه الخطة الرامية إلى "محو غزة وإخضاعها للتدمير المنهجي والسيطرة العسكرية الكاملة"، حسب البيان.

وكانت وزارة الداخلية في غزة حذرت أمس الأحد من مخططات إسرائيل الهادفة إلى تهجير سكان مدينة غزة وشمال القطاع، داعية المواطنين والنازحين إلى "عدم الاستجابة لمحاولات الترهيب والابتزاز" والتشبث بأماكن سكنهم.