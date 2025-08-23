غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال غوتيريش من اليابان، حيث يشارك في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا إنه "من الضروري التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في غزة.. لتجنب الموت والدمار اللذين ستسببهما حتما أي عملية عسكرية تستهدف مدينة غزة".

وكانت إسرائيل، استدعت عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، في إطار خطتها للسيطرة على مدينة غزة على الرغم من الانتقادات الدولية لعملية من المرجح أن تجبر الفلسطينيين على مزيد من النزوح.

وبحسب التقارير الإعلامية فإن إسرائيل تسيطر حاليا على حوالي 75% من قطاع غزة.

في موازاة ذلك، دعا غوتيريش إلى الإفراج غير المشروط عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس. وحث من جهة أخرى أيضا إسرائيل على التراجع عن قرار "غير قانوني" لتوسيع مستوطنة في الضفة الغربية.

وأعلنت إسرائيل عن مشروع المستوطنة الأسبوع الماضي وحصلت على الضوء الأخضر النهائي من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع يوم الأربعاء. وستؤدي المستوطنة إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة وعزلها عن القدس الشرقية.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المستوطنة ستعزل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة وتقوض إمكانية حل الدولتين.