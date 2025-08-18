هآرتس: مصر وقطر تستعدان لطرح صفقة جزئية جديدة حول غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضحت الصحيفة في تقرير يوم الأحد، أن مصر وقطر ستقدمان الخطوط العريضة لاتفاق جديد يتضمن بعض المرونة من جانب حركة حماس فيما يتعلق بقضايا رئيسية، بحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية.

ونوهت إلى أن الصفقة المحتملة ستكون جزئية، على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه لن يقبل سوى اتفاق شامل، مضيفة أنه رغم ذلك فإن الوسطاء يستعدون لعرض اتفاق جزئي أو مرحلي على أساس مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفان ويتكوف، والتفاهمات التي توصل إليها الجانبان خلال المفاوضات التي فشلت أواخر الشهر الماضي.

ويوم السبت الماضي، أعلن مكتب نتنياهو، أن إسرائيل لن توافق على أي اتفاق مع حركة حماس إلا وفقا لعدة محددات، هي: إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وتولي جهة لا تنتمي إلى حماس أو السلطة الفلسطينية إدارة القطاع.

ووفقا لهآرتس، قدّر مسؤول كبير مقرب من نتنياهو، ومطلع على تفاصيل المحادثات، أن حماس سترفض أي اتفاق شامل بناءً على الشروط التي تضعها إسرائيل، معتبرا أن إصرار الحكومة على هذه الشروط قد يعرض حياة الرهائن للخطر ويُضعف فرص عودتهم.

ولم يستبعد توباز لوك، مستشار نتنياهو، احتمال دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي في نهاية المطاف اتفاق جزئي، وقال لوك للقناة 12 العبرية يوم السبت، ردا على سؤال حول احتمالية إبرام اتفاق جزئي: "سيبذل رئيس الوزراء قصارى جهده لإعادة الرهائن، كما فعل سابقا".

ويوم الثلاثاء، وصل وفد قيادة حركة "حماس" برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

وتضمنت المحادثات وفق بيان للحركة "سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها".

والتقى وفد حماس في القاهرة يوم الأربعاء، برئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، لبحث سبل دفع جهود مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، وفقا لمصدر مصري مطلع.

وبحسب المصدر المصري، أبدت حماس خلال الاجتماع حرصها على سرعة العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة، كما ثمنت الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإغاثة أبناء القطاع.

وأكد المصدر المصري أن القاهرة تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيدا لإنهاء الحرب.