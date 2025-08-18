مكانة أهل البيت (ع) في كلام آية الله بهجت (ره)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ هذه الكلمة القيّمة لسماحة آية الله بهجت (قدس سره) تُجسّد خلاصة معرفته العميقة بأهل البيت (عليهم السلام)، إذ يقول: «لا ينبغي التنازل عن محبة أهل البيت (عليهم السلام)، فكل شيء في المحبة، وإذا كان لدينا شيء فهو من المحبة.»
18 أغسطس 2025 - 13:01
رأى سماحةُ آية الله بهجت (قدس سره) محبةَ أهل البيت (عليهم السلام) أساسًا لكل الكمالات والتوفيقات، وأكد على ضرورة عدم الغفلة عن هذا الكنز النفيس.
