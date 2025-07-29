نصائح آية الله بهجت لتوفيق القيام لصلاة الليل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكّد سماحة آية الله بهجت (قدّس سرّه) أنّ تحسّر بعض الناس على فوات صلاة الليل، إنما يعود إلى الغفلة عن أوقات اليقظة.

وقد قال سماحته (قدّس سرّه): نحن نتحسّر على أوقات نومنا لأنّنا لا نستيقظ لصلاة الليل، بينما نقضي أوقات يقظتنا في غفلة! ولو كنا في حال اليقظة مشغولين بالانتباه إلى الله والعبودية له، لَوُفِّقنا أيضاً لليقظة في جوف الليل، لأداء صلاة التهجّد ونافلة الليل وتلاوة القرآن الكريم.

المصدر: بهجت الدعاء، ص ٣٨٥

