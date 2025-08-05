مستشفى سفير الامام الحسين (ع) يوفر جهاز قسطرة قلبية متنقل لخدمة الزائرين في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعلن مستشفى سفير الامام الحسين (ع) الجراحي انه سيوفر خلال الزيارة الاربعينية هذا العام ولاول مرة جهاز قسطرة قلبية متنقل لخدمة الزائرين وعلاجهم موقعيا.

وقال المدير الاداري للمستشفى المهندس " عباس عبد علي" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان " المستشفى سيوفر خلال زيارة الاربعينية الامام الحسين (عليه السلام) هذا العام جهاز (hybrid room solution) او (mobile cathlab ) مستورد من شركة (ziehm imaging ) الرصينة، وهو جهاز الماني المنشأ متخصص بتصوير اشعة سينية هي عبارة عن غرفة عمليات متنقلة لقسطرة الاوعية الدموية وجميع عمليات الاوعية الدموية الاخرى وهو بمثابة جهاز (cathlab ) متحرك بمساحة اقل ولا يحتاج الى غرفة مرصصة ويمكن من خلاله اجراء العمليات لجميع المرضى الى حد وزن (١٢٠) كيلوغرام واكثر بقليل ويحتوي على نظام تبريد سائل قوي جداً يمكن الجهاز من العمل لفترات طويلة"، مشيرا الى ان " هذا الجهاز استعمل في موسم الحج للسنة الماضية وقد اثبت جدارته، كونه يمتاز بسهولة استعماله حيث يحتوي على اكثر من اربع اجزاء للتحكم بالجهاز عبر شاشة لمس سهلة الاستعمال وايضاً تحكم منوال، كما له دقة صورة عالية جداً (3k ) مقابل كمية اشعاع قليلة جداً وهذه احد مميزاته لكونه يمتاز ب (smartdose) التي تتيح صورة عالية الدقة مقابل كمية اشعاع بسيطة وكما ان نفس الجهاز يمكنه العمل بعمليات اخرى كالمفاصل والكسور والجملة العصبية و(GIT) والجراحة البولية وزارعة قوقعة الاذن والعمليات القلبية وغيرها ويستخدم في الكثير من دول العالم وحاصل على شهادات جودة منها ( FDA) و (CE).

واضاف ان " الجهاز يحتوي ايضا على سرير عمليات من مادة كاربون فايبر خفيف الوزن سهل الحركة كهربائي بدون هيكل معدني يوفر سهولة الاستخدام ووضوح الصورة كما يدعم خواص الصورة الثلاثة الابعاد في كل العمليات الطبية بكل الاختصاصات"، مبينا ان "من اهم مميزاته ايضاً يعتبر اقل كلفة من جهاز (cathlab) الثابت واسهل بالاستعمال ويحقق اكثر من (٩٠) بالمئة من مميزات جهاز (cathlab) بربع التكلفة وكمية الاشعاع وهناك العديد من المميزات الطبية والفنية الاخرى".

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