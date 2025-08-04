مؤمني: جميع الإدارات في حالة تأهب قصوى لتسهيل عملية مرور زوار الاربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد وزير الداخلية الايراني، اسكند مؤمني خلال زيارته لمعبر مهران الحدودي اليوم الاثنين على استعداد الكوادر الخدماتية لاستقبال زوار الاربعين بالتنسيق مع دولتي باكستان والعراق.

وقال وزير الداخلية الايراني خلال زيارته لمعبر مهران الحدودي الذي يستقبل عددا كبير من زوار زيارة الاربعين الحسيني عليه السلام: "نتوقع زيادة ملحوظة في حركة الزوار خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تبلغ ذروة الحركة على حدود مهران بحلول الأسبوع المقبل".

وأضاف اسكندر مؤمني: "تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإدارة هذه الموجة، وتم التنسيق اللازم في الاجتماع الثلاثي مع العراق وباكستان، الذي عُقد قبل نحو ثلاثة أسابيع".

وختم وزير الداخلية بقوله: "تم تنفيذ أعمال الإصلاحات المرتقبة على حدود مهران، وجميع الإدارات في حالة تأهب قصوى لتسهيل عملية مرور الزوار".

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