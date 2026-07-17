انعقاد ندوة علمية إلكترونية عن سياسة نظام البعث تجاه الشعائر الحسينية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ عقد قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة ندوة علمية إلكترونية متخصصة عن سياسة نظام البعث تجاه الشعائر الحسينية، بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بقضايا التوثيق وحقوق الإنسان.

وتولى تقديم الندوة المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف التابع للقسم، ضمن برنامجه العلمي الرامي إلى توثيق الجرائم والانتهاكات التي استهدفت الهوية الدينية والشعائر الحسينية في العراق خلال حقبة النظام البعثي.

وجاءت الندوة بعنوان: "سياسة نظام البعث في العراق تجاه الشعائر الحسينية (1968–2003م)"، وقدم فيها المستشار العلمي للمركز الدكتور قيس ناصر راهي، ورقة بحثية استعرض فيها السياسات المنهجية التي انتهجها نظام البعث في التضييق على الشعائر الحسينية.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات العلمية المتخصصة التي ينظمها المركز العراقي، والهادفة إلى دراسة الجرائم والانتهاكات التي تعرّض لها العراقيون من زوايا تاريخية وقانونية وحقوقية، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية حفظ الذاكرة الوطنية بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق العدالة وصون كرامة الضحايا، وضمان عدم تكرار المآسي التي شهدها العراق.

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