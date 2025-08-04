الداخلون الى العراق.. هيئة المنافذ الحدودية تعلن أعداد الزائرين بالأرقام حتى أمس أول السبت

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، أمس الأحد، أن عدد الزائرين الوافدين إلى العراق عبر 9 منافذ جوية وبرية للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) بلغ أكثر من 187 ألف شخص حتى يوم أمس السبت الموافق 2 آب 2025.

وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الإحصائية الرسمية لتاريخ يوم السبت توزعت على النحو الآتي:

منفذ زرباطية: 87,598 زائرًا

منفذ الشلامجة: 52,929 زائرًا

منفذ المنذرية: 14,859 زائرًا

منفذ الشيب: 11,780 زائرًا

منفذ سفوان: 2,596 زائرًا

منفذ حاج عمران: 2,935 زائرًا

منفذ باشماخ: 1,434 زائرًا

مطار بغداد الدولي: 7,187 زائرًا

مطار النجف الدولي: 6,056 زائرًا".

وأوضح القيسي، أن "المجموع الكلي للزائرين حتى الآن بلغ 187,347 شخصًا".

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