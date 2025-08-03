المرجع الديني السيستاني يرفض رفع صوره على طريق الزائرين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ اعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الاحد، رفضه رفع صور المرجع الأعلى على طريق الزائرين من قبل الجهات السياسية والمواكب الخدمية، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ الاجراء المناسب.

وقال مكتب السيد السيستاني، في بيان: انه لوحظ أن بعض الجهات السياسية والخدمية تقوم بوضع صور سماحة السيد (دام ظله) على لافتاتها وملصقاتها التي ترفعها في الأماكن العامة ولا سيما في طريق المشاة لزيارة الامام الحسين (عليه السلام).

وأضاف: وإذ نؤكد مرة أخرى على رفض هذا التصرف نرجو من الجميع الاجتناب عن مثله ونطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراء المناسب بهذا الصدد.

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