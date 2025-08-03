تحت شعار (من النجف تبدأ الكلمة، وعلى طريق كربلاء تثمر الهداية)..حوزة النجف العلمية تقيم المؤتمر التبليغي السنوي لزوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ استعدادًا للمشاركة الفاعلة في المسيرة المليونية نحو كربلاء المقدسة، واستمرارًا لنهجها في أداء دورها الرسالي، أقامت الحوزة العلمية في النجف الأشرف المؤتمر التبليغي السنوي الرابع عشر للمبلغين والمبلغات على طريق (يا حسين)، تحت شعار: "من النجف تبدأ الكلمة، وعلى طريق كربلاء تثمر الهداية"، بمشاركة واسعة من أساتذة وطلبة الحوزة العلمية.

دور رسالي مستمرّ

وفي هذا السياق، أوضح السيد الدكتور محمد علي بحر العلوم، أحد أساتذة الحوزة العلمية، للمركز الخبري قائلاً: "إن هذا المؤتمر يُعَدّ تمهيدًا لمشروع تبليغي كبير يتزامن مع مسيرة الأربعين، ويُشرف عليه علماء النجف الأشرف برعاية المرجعية الدينية العليا"، مبينًا: "لطالما كان لطلبة الحوزة دور ريادي في هذه المسيرة الإيمانية، من خلال ما يقدمونه من إرشاد ديني وتوجيه سلوكي للملايين من الزائرين، واليوم نشهد انطلاقة جديدة تؤكد التزام الحوزة بواجبها في هذا الظرف الروحي الهام".

أكثر من 4 آلاف مُبلِّغٍ ومُبلِّغة

من جانبه، بيّن الطالب في الحوزة العلمية، السيد محمد حبل المتين، قائلاً: "إن المؤتمر لهذا العام شهد تنظيمًا واسعًا بمشاركة نحو 2500 مُبلِّغٍ وأكثر من 1500 مُبلِّغة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 100 حافظٍ للقرآن الكريم لتصحيح قراءة السور القرآنية على امتداد طريق يا حسين".

150 محطة تبليغية

وأضاف حبل المتين أن الخطة التبليغية شملت إنشاء 150 محطة تبليغية موزعة على امتداد طريق (يا حسين) بين النجف وكربلاء، يعمل في كل محطة ثلاثة مبلغين، حيث تم تقسيم العمل في المحطات على فترتين: صباحية ومسائية، لضمان تغطية مستمرة لمسائل الزائرين الكرام.

مسائل شرعية

وفي السياق ذاته، أشار الشيخ عقيل العبودي، أحد أساتذة الحوزة العلمية، إلى أن المشروع لا يقتصر على الجانب الإرشادي فحسب، بل يشمل إقامة صلاة الجماعة، وتوضيح الأحكام الشرعية، والتصدي للشبهات العقائدية والفقهية التي قد تُثار بين الزائرين.

وأكّد الشيخ العبودي أنّ: "وجود رجل الدين بين الحشود ليس أمرًا شكليًّا، بل ضرورة ملحّة لتصحيح المفاهيم، وبيان المسائل الدينية التي يحتاجها الزائر أثناء رحلته الإيمانية".

يُشار إلى أنَّ المشروع التبليغي السنوي يُقام في كل عام برعاية المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، بمشاركة أساتذة وطلبة الحوزة العلمية، ويهدف إلى تعزيز الوعي الديني، وتقديم الإرشاد الروحي للملايين من الزائرين، وتعزيز الأخلاق الحميدة، وتقديم التوجيهات الشرعية، وتوعية الزائرين بأهمية التمسك بتعاليم أهل البيت (عليهم السلام).

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