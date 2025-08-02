مشاركة موکب خدام الکشوانیة للعتبة الرضوية بتقديم الخدمات لزوار الأربعين في مدينة الكاظمية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ في الوقت الذي تنبض فیه قلوب محبي أبي عبد الله الحسين (ع) للوصول إلى الأربعين، وتمتلئ الطرق المؤدية إلى كربلاء بحماس وعشق الزيارة، مرة أخری عزم خدام کشوانیة الإمام الرضا(ع) علی الخدمة في هذه المسیرة العظیمة.

وتحدث جعفر خير زاده، رئيس نوبة خدام الکشوانیة في الحرم الرضوي الشریف،عن تفاصيل هذه الخدمة قائلا: في هذا العام، وكما في الأعوام السابقة، ومع حلول أيام الأربعين الحسیني المباركة والروحانية، سيشارك موكب الإمام الرضا (ع) والذي سیضم خدام الکشوانیة في الحرم الرضوي، بخدمة زوار سید الشهداء(ع) في مدینة الکاظمیة المقدسة.

وتابع: ان خدام الکشوانیة في الحرم الرضوي أخذوا الإذن بالخدمة من الامام الرؤوف (ع) في مراسم روحانية صباح اليوم وغادروا الى العراق من محطة السكة الحديدیة.

وفي إشارة إلى تفاصيل هذه الخدمة، أضاف: سیُقام هذا الموكب لمدة عشرة أيام اعتباراً من (5) آب في صحن باب علي (ع) في الكاظمية، وسيشارك فيه الخدام الرضويون كما في الأعوام السابقة بكل

طاقتهم.

وبحسب خيرزاده، سیُقَدم في هذا الموكب أكثر من 2000 وجبة إفطار و6000 وجبة غداء وعشاء يومياً، إلى جانب توزيع الخبز، حتى يتمكن الزوار القادمون من تذوق طعم المحبة الرضوية إلى جانب دفء الخدمة الحسينية.

وأضاف أن 50 عاملاً في أقسام إعداد وتوزيع وتقديم الطعام هذا العام، وعدد من الخادمات التطوعیات في قسم خبز الخبز، سینالون شرف المشارکة بخدمة الزوار هذا العام.

وتابع: سیكون موکب خدام الکشوانیة هذا العام تجسيداً رائعاً للارتباط بين الخدام الرضويين ومسيرة الأربعين المليونية، بحيث تُقرب كل خدمة قلوب محبي أبي عبد الله الحسين (ع) من آل بیت النبوة(ع).

وأردف خيرزاده : نأمل أنه بفضل تعاضد وجهود الخدام المتواصلة فإن هذه الخدمة الصادقة والمخلصة ستُمهد الطريق لرضا الزوار وتنال رضا الإمام الرضا وسيد الشهداء (ع).

