أسير إسرائيلي يناشد من غزة: أدخلوا الطعام قبل أن أموت من الجوع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ "أرجوكم أدخلوا الطعام قبل أن أموت من الجوع، أنا على حافة الموت وأعيش في جهنم"، بهذه الكلمات ناشد الجندي الإسرائيلي الأسير روم بارسلافسكي حكومته، في الرسالة التي وصفتها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالأخيرة قبل فقدان الاتصال بالمجموعة الآسرة له في قطاع غزة.

وبثت السرايا فيديو للأسير الإسرائيلي الذي يبلغ من العمر 22 عاما من سكان القدس المحتلة، حيث ظهر في مكان أسره باكيا ومتعبا ومنهكا وهو يتقلب في فراشه.

وحمل الفيديو عنوان "غزة.. القتل تجويعا" في إشارة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأكد الأسير أنه محتجز لدى سرايا القدس منذ أكثر من عام و9 أشهر تقريبا، مشيرا إلى أن معاناته بدأت في أعقاب ما أسماه عملية "عربات جدعون".

ووصف بارسلافسكي حالته الصحية المتدهورة قائلا "أعاني من وضع غير جيد، توجد آلام في قدمي وآلام في يدي، كلما حاولت القيام والذهاب إلى الحمام أشعر بدوار وأسقط، ولا أستطيع التنفس ولا أستطيع مواصلة الحياة".

وكشف الأسير عن تراجع كبير في كمية الطعام المقدمة له، مؤكدا أنه "من الصباح حتى الليل لا يوجد شيء"، وأنه يتناول "3 أقراص فلافل فقط طوال اليوم" أو "صحنا من الأرز بالكاد".

وأضاف باكيا "أنا لا آكل ولا أشرب ببساطة، لا يوجد طعام هنا، الطعام شحيح بالكاد نحصل عليه".

وتحدث الأسير عن مشاهدته لأطفال غزة عبر التلفاز، قائلا: "شاهدت أطفالا يموتون من الجوع، هياكل عظمية، لم أشاهد مناظر مثل هذه من قبل"، وناشد حكومته "هذا غير أخلاقي، هذا تنكيل بهم، تنكيل بأطفال لا ذنب لهم، وما ذنبهم حتى تفعلوا بهم هكذا".

واسترحم الأسير المسؤولين الإسرائيليين قائلا "أوقفوا هذا الجحيم الذي نعيش به، أوقفوا هذه المعاناة، أرجوكم أوقفوا هذه الحرب، لا تستمروا في قتل الأطفال الصغار، لا تستمروا في حملة تجويع هؤلاء، هذه الأفعال لا تناسب ضمائركم".

