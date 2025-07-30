مصر تكشف حجم إنفاقها على علاج أهل غزة منذ بدء الحرب عام 2023

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن الوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على فضائية "صدى البلد" أن مصر تحملت تكلفة علاج أهالي غزة التي تجاوزت 500 مليون دولار أمريكي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح عبد الغفار أن هذه التكلفة تشمل:

الرعاية الطبية الكاملة للجرحى والمصابين

توفير 12 مبنى سكنيا كاملا لذوي المصابين الفلسطينيين

تغطية جميع النفقات المعيشية للقادمين من غزة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة

وأكد وزير الصحة المصري، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، أن الدعم الدولي المقدم لغزة لا يتجاوز 10% مما قدمته مصر وحدها لأهل القطاع.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تحدث في كلمة للمصريين والعالم حول غزة قائلا: "أتحدث للشعب المصري أولا ولكل من يسمعني.. سواء رأي عام فى المنطقة العربية أو العالم كله".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له بمناسبة الأوضاع فى غزة: " منذ 7 أكتوبر حرصنا على المشاركة الإيجابية مع الشركاء فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل 3 نقاط: "إيقاف الحرب وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه من الضروري التأكيد على الموقف المصري فيما يخص الحرب في قطاع غزة، متابعا: "بقول الكلام ده فى الوقت ده بالذات.. فيه كلام كتير بيتقال.. مهم قوي الناس تعرف وأفكرهم بالمواقف الإيجابية التي تدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية".

ونوه الرئيس السيسي بأن تشغيل معبر رفح مرتبط بالجانبين وليس قرارًا مصريا خالصًا، موضحا أن الظروف داخل قطاع غزة أصبحت مأساوية.. واحذروا اعتقاد أن مصر تقوم بدور سلبي تجاه أشقائنا الفلسطينيين.. فدورنا شريف وأمين في القضية.