وزير الخارجية النرويجي: هناك ازدواجية في المعايير لدى الغرب بشأن روسيا وإسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال إيدي في حديث لصحيفة "فاينانشال تايمز"، نشر يوم الثلاثاء، إن الانتقادات لروسيا مع التزام الصمت عن غزة حتى الفترة الأخيرة، "تظهر للأجزاء الأخرى من العالم أننا لا ننظر إلى ذلك بمعايير مطلقة، بل قائمة على الانتقاء".

وحذر إيدي الدول الغربية من "فقدان المصداقية" بنتيجة ما وصفه بـ "التطبيق الانتقائي" للقانون الدولي.

وأشار إلى أن زعماء الغرب يجب أن يفهموا تفكير الدول الأخرى في العالم، مشيرا إلى أن الغرب يعيش فيه مليار شخص فقط من العدد الإجمالي لسكان الكوكب البالغ 8 مليارات.

ويشارك إيدي في المؤتمر الدولي حول غزة الذي يعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

يذكر أن النرويج كانت قد انتقدت العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث وصف وزير الخارجية النرويجي الوضع في القطاع بأنه "أسوأ من الجحيم".

وأعلنت النرويج في العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين، مثلما فعلت إسبانيا وإيرلندا آنذاك.