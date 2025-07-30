أهالي الجبايش يشيعون 3 زوار بينهم إيرانيان غرقوا في نهر بالعراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء (29 تموز 2025)، بأن أهالي قضاء الجبايش في محافظة ذي قار شيعوا ثلاثة زائرين قضوا غرقا، بينهم زائران يحملان الجنسية الإيرانية وآخر من محافظة البصرة، وذلك أثناء محاولتهم السباحة في أحد أنهار الجبايش.

وأوضح المصدر أن الحادث وقع خلال جولة سياحية للزائرين في مناطق الأهوار، حيث جرفتهم المياه أثناء السباحة، ولم تفلح محاولات إنقاذهم في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقًا بالحادث واتخذت إجراءات لضمان سلامة الزائرين في المناطق المائية.

