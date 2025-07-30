جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة تقدم خدماتها للزوار الحسينيين في مَعبر الشلامجة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ علی أعتاب الأربعين الحسیني، يقدم أساتذة وموظفو وطلاب جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة الخدمات لزوار الإمام الحسين (ع) في موكب الشلامجة الحدودي.

وأقامت جامعة البصرة بالتعاون مع جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة موكباً في معبر الشلامجة من أجل تقديم الخدمات المناسبة لزوار الأربعين.

ويهدف هذا الموكب الذي سُيقام في منطقة شلامجة الحدودية اعتبارا من 5 آب الجاري، إلى تقديم خدمات متنوعة للزوار في مختلف المجالات، مثل الإقامة والطعام والصحة والعلاج وإرشاد الزوار، من خلال الاستفادة من طاقة الخدام التطوعیین.

ومن بين البرامج التي أُعدت للخدام المشاركين في موكب الخدمة في حدود الشلامجة خلال الأربعين، فرصة المشي من النجف إلى كربلاء، والاستفادة من فرصة زيارة العتبات المقدسة في العراق، وزيارة جامعة البصرة للتعرف على الإمكانيات العلمية والثقافية للعراق.

يُذكر أن هذا المشروع يأتي في أعقاب الزيارة الأخيرة للقائم بأعمال جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة إلى العراق وتوقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة وجامعة البصرة، لیتبارک هذا التعاون باسم الإمام الحسين (ع).

...............

انتهاء / 232