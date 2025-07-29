https://ar.abna24.com/xjzpr29 يوليو 2025 - 16:47 رمز الخبر 1712815 الوسائط المتعدده صور الرئيسية الوسائط المتعدده صور صورة / رسم جداري جديد في دوار وليعصر في طهران 29 يوليو 2025 - 16:47 رمز الخبر: 1712815 وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رسم جداري جديد في دوار وليعصر في طهران. سمات رسم جداري دوار وليعصر طهران اخبار ذات صله تقرير مصور / في عمق الجبايش.. صيف الجنوب يذوب أمام صبر الزائرين ولهفتهم نحو الحسين (ع) تقرير مصور / حزب الله يشيّع الشّهيدين علي العلي ومحمد عبود وفقيد الجهاد هادي فاعور في دبعال تقرير مصور / مسيرة حاشدة في مدينة طنجة المغربية نصرة لـ غزة ورفضاً لسياسة التجويع تقریر مصور / جماهير المقاومة تشییع الشّهيد مصطفى حاريس في عيتا الشعب جنوب لبنان تقرير مصور / إقامة صلاة موحدة في العتبة الحسينية المقدسة بإمامة ممثل المرجعية الدينية العليا تقرير مصور / جني تمور نخيل الساحة الوسطية في بين الحرمين الشريفين لتوزيعها على الزائرين تقرير مصور / نصب مجسر حديدي في بين الحرمين لتسهيل حركة حركة الزائرين في زيارة الأربعين
