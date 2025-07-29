  1. الرئيسية
صورة / رسم جداري جديد في دوار وليعصر في طهران

29 يوليو 2025 - 16:47
رمز الخبر: 1712815
صورة / رسم جداري جديد في دوار وليعصر في طهران

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ رسم جداري جديد في دوار وليعصر في طهران.

