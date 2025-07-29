اقامة مراسم « إذن خدمة خدّام الأربعین» الروحانیة في الحرم الرضوي الشریف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقيمت مراسم « إذن خدمة خدّام الأربعین» في حرم الإمام الرضا (ع) بحضور جمع من خدام العتبة الرضوية المقدسة وموظفي قسم الخدمات في بلدیة مشهد ومدراء البلدية وأعضاء المجلس الإسلامي في مدينة مشهد.

وأن مراسم منح إذن خدمة خدام الأربعين أقيمت في صحن القدس، بحضور مجموعة من مسؤولي العتبة الرضوية المقدسة ومدراء المدينة.بهدف إرسال مجموعة من عمال النظافة وسائقي الحافلات وقوات مقر بلدية مشهد إلى كربلاء لخدمة زوار الأربعين الحسيني، صباح اليوم الاثنين 28 تموز 2025.

بدأ الحفل بتلاوة القاریء الدولي جاویدي آيات من القرآن الكريم، ثم رحب السید محسن داوري نائب المدير الداخلي للعتبة الرضوية المقدسة بالحضور وأشار إلى المكانة الرفيعة للخدمة في مدرسة أهل البيت (ع) وقال: لقد وفقکم الله لخدمة الزوار، والمشاركة في مسیرة الأربعین، في وقتٍ يتوق فيه الناس للمشاركة في هذه المسیرة الروحانیة. هذا شرفٌ كبير، ويجب أن تُقدّروا هذه الفرصة جیدا.

وأشار إلى المسؤولية الاجتماعية للزائرین الإيرانيين في مسیرة الأربعين العالمية، وأضاف: في هذا الحضور الملیوني، يجب أن تظهر رسالة مقاومة الشعب الإيراني وصموده في وجه الظلم، كما أن قمع الکیان الصهيوني للأطفال في فلسطين اليوم هو امتداد لقمع الیزیدیین في التاريخ.

الخدمة بالنیابة عن شهداء الحرب المفروضة

وفي ختام المراسم أشار رئيس بلدية مشهد المقدسة محمد رضا قلندر شريف، إلى المکانة السامیة لهذه الحركة الروحية وقال: تجَمّع اليوم جمع من خدام مدينة الجنة لطلب إذن الخدمة من إمام الرحمة بقلوب مليئة بالحب والإخلاص.

وأضاف: إن عُشّاق الخدمة الذين يخدمون زوار الإمام الرضا (ع) في مدينة مشهد المقدسة على مدار العام، ينطلقون هذه المرة في رحلة روحية وعاطفية إلى العراق بقلوب متلهفة وحزينة، لتكون وجهتهم الأولى مدينة النجف الأشرف.

وقال رئيس بلدية مشهد حرصنا على اختيار الخُدّام الذین سنرسلهم من بين الزوار الأوائل لیبقی هذا السفر خالدا في أعماقهم، وقال: على طول الطريق وفي أماكن مختلفة من العراق، سیحیي هؤلاء الخدام ذكرى الشهداء الأعزاء ویقدمون خدماتهم نیابة عنهم.

وأكد قلندر شريف: إن التركيز الرئيسي لأنشطة الخدام الذین سیتم إرسالهم في مجالات الخدمات الحضرية ونقل الزوار والبرامج الثقافية يهدف إلى تأمین رفاهیة الزوار وخلق مظهر روحي للخدمة إلى جانب الحب والإخلاص لأهل البيت (ع).

وفي ختام المراسم تم تكريم ثلاثة من موظفي الخدمة البلدية يمثلون قطاعات مختلفة من عُمال الخدمة البلدية بميدالية الخدمة وشال عزاء سيد الشهداء (ع).

وفي ختام المراسم، قرأ مداح وشاعر أهل البیت(ع)؛ أحد سبزي، العدید من الأشعار و الأدعیة الخاصة بهذه المناسبة والتي أضفت أجواء روحانیة علد المراسم.

بعد ذلك أقيمت مراسم توديع موكب خدام الأربعين بالمرور تحت القرآن الكريم، وانطلق هؤلاء الخدام والخدام بقلوب مليئة بالمحبة والإخلاص من حرم الإمام علي بن موسى الرضا (ع) لخدمة زوار الأربعين الحسيني في مدينة كربلاء المقدسة.

