تحرك عاجل للأزهر دعما لغزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تأتي هذه القافلة التي وجه بها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من بيت الزكاة والصدقات المصري التابع للأزهر، لدعم الأهالي في غزة في مواجهة الكارثة الإنسانية والمجاعة الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تعكس التزام الأزهر بدعم القضية الفلسطينية.

وانطلقت القافلة الإغاثية الحادية عشرة من بيت الزكاة والصدقات المصري، محملة بآلاف الأطنان من المساعدات التي تشمل مواد غذائية جافة ومعلبة ومياه صالحة للشرب وأدوية ومستلزمات طبية وحليب أطفا حفاضات ومنتجات عناية صحية وملابس وبطاطين. كما تضمنت القافلة 1000 خيمة مجهزة بالكامل لتوفير مأوى للأسر التي دمرت منازلها جراء القصف الإسرائيلي.

وتستهدف القافلة بشكل خاص الفئات الأكثر تضررا، مثل النساء والأطفال، الذين يواجهون ظروفاً إنسانية قاسية نتيجة النزوح ونقص الموارد، وأكد بيت الزكاة والصدقات أن هذه القافلة تم إعدادها بناء على تقييم ميداني دقيق لاحتياجات القطاع، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

وأشار بيان للأزهر إلى أن الحملة العالمية "أغيثوا غزة" مستمرة في استقبال التبرعات من أهل الخير داخل مصر وخارجها، لضمان استمرار تقديم الدعم.

ويشهد قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 أزمة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية، وفقا لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية.

ويعاني القطاع من حصار مشدد ونقص حاد في المواد الغذائية ولأدوية ومياه الشرب، إلى جانب نزوح أكثر من 1.9 مليون شخص، وفقا لأمم المتحدة، مما جعل إيصال المساعدات الإنسانية ضرورة ملحة.

ومنذ بداية التصعيد في غزة، أطلق بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر، عشر قوافل إغاثية قدمت مساعدات متنوعة شملت مواد غذائية، طبية وإيوائية، بقيمة تجاوزت مئات الملايين من الجنيهات، والتي تأتي ضمن حملة عالمية أطلقها شيخ الأزهر تحت شعار "جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين"، والتي حظيت بتفاعل واسع من أفراد ومؤسسات في أكثر من 80 دولة.