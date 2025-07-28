صدور العدد الخامس عشر بعد المئة الأولى من مجلة الآفاق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ صدر العدد الخامس عشر بعد المئة الأولى من مجلة الآفاق التي تعني بشؤون الحوزات العلمية في المحاور التالیة:
1.نداء الإمام الخامنئي إلی الشعب الإیراني بمناسبة مرور أربعین یوما علی استشهاد جمع من المواطنین
2.کلمة رئیس التحریر/بناء الآمال علی الرمال
3.بیان آیة الله العظمی السیستاني حول المأساة الإنسانیة في غزة
4.دعوة لتقدیم مقالات للعدد الخاص من أسبوعیة الآفاق
5.سیماء الصالحین
6.کلمات للحیاة
7.صدر حدیثاً
8.شهداء الفضیلة/ الشهید السید محمد علي الموسوي الإصفهاني قدس سره
9.مقالة/معرکة الطف الخالدة دروس وعبر لکل زمان ومکان
10.علماء وأعلام/الشیخ الطوسي قدس سره
11.مذکرة/نظریة منطقة الفراغ التشریعي عند السید محمد باقر الصدر؛ عرض ونقد
12.تعریف بالمراکز والمؤسسات الحدیثیة الشیعیة/ مرکز الشیخ الطوسي قدس سره
13.مقالة/إثارة الشعور الاجتماعي في الإسلام
14.شعر وقصیدة
15.تعریف بکتاب/فیض الدموع
16.نصیحة نفسیة
انقر هنا لطلب النسخة
.....................
انتهى / 323
تعليقك