حركة "فتح": مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة دون مشاركة منظمة التحرير لن تكون مجدية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد الحايك لوكالة "نوفوستي": "منذ البداية أصررنا (حركة فتح) على أن تقود منظمة التحرير الفلسطينية المفاوضات باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. وللأسف رفضت حماس هذه المبادرة. المفاوضات الجارية اليوم عديمة الجدوى، ونتائجها صفر".

وأضاف: "نحو 60 ألف شهيد وأكثر من 140 ألف جريح، والأعداد تتزايد.. منظمة التحرير هي التي يجب أن تفاوض، وهي الوحيدة القادرة على بدء المسار السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت إلى أن حماس لم تتصل بفتح - الفصيل القيادي في منظمة التحرير - بخصوص أي اتفاقيات ضمن مفاوضاتها.

وأوضح حايك: "حماس تزعم باستمرار أنها تنسق مع الفصائل الأخرى. لكننا لا نعرف ما هي هذه الفصائل، لأنه على سبيل المثال لم يتم التشاور مع فتح. لم تخطرنا حماس بتطورات المفاوضات، ولا بالاتفاقيات أو المبادرات أو الملاحظات حول هذا الموضوع. لكننا على اتصال دائم بالوسطاء (مصر وقطر) ومطلعون على ما يجري في المفاوضات".

ومع ذلك، أشار إلى أن فتح سترحب بأي اتفاق بين حماس وإسرائيل رغم الخلافات الحزبية. وقال: "إذا تمكنا من وقف إراقة الدماء والجوع في غزة، فسنؤيد ذلك في فتح. ظروف الحياة أصبحت لا تطاق، الوضع بالغ الصعوبة: ببساطة لا يوجد طعام".

يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل سحبتا وفديهما من الدوحة الخميس حيث كانت تجري جولة مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، بعد تلقي رد حماس على مقترح الهدنة والإفراج عن الأسرى.

وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن رد حماس "لا يشير" إلى رغبة في تحقيق صفقة لوقف إطلاق النار. فيما أعربت حماس عن استغرابها للتصريحات السلبية للمبعوث الأمريكي حول موقف الحركة، مؤكدة سعيها لتذليل كل العقبات. وأعلنت مصر وقطر في بيان مشترك عن تحقيق بعض التقدم في آخر جولة مفاوضات بين حماس وإسرائيل. ووفقا لقناة "القاهرة الإخبارية"، قد تستأنف المفاوضات الأسبوع المقبل.