مصر تعلق على بيان 25 دولة حول تهجير الفلسطينيين ومدينة غزة الإنسانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، ترحيبها بما تضمنه البيان من رفض للممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة ومنع الاحتلال الإسرائيلي توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين.

وأعربت مصر عن دعمها الكامل موقف الدول المنضمة للبيان الرافض لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى "مدينة إنسانية"، وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

كما رحبت بما تضمنه البيان من رفض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وللعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون.

وأكدت مصر استمرار جهودها الساعية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، مشددة على ضرورة تبني المجتمع الدولي للمزيد من الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم مسار سياسي واضح وفعال لإرساء السلام بصورة دائمة في الشرق الأوسط.

وفي تصريحات أمس، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مجددا على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين، قائلا إنه "خط أحمر لن يتم السماح به تحت أي ظرف من الظروف".

وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، إن مصر ليست هي وحدها من ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين، بل يرفضها كذلك المجتمع الدولي.