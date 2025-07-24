العتبة العباسية المقدسة تعزز منظومة الطاقة الكهربائية في مجمع أبي الفضل العباس (ع) + صور

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عزز قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية المقدسة منظومة الطاقة الكهربائية في مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) لخدمة الزائرين استعدادًا لزيارة الأربعين.



وقال رئيس القسم المهندس ضياء الصائغ: بتوجيه من إدارة العتبة المقدسة، عُزّزت منظومة الطاقة في مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) عبر إضافة أربع مولدات لتوليد الطاقة الكهربائية، تبلغ سعة الواحدة منها 1.5 ميغا واط.



وأضاف أنّ العتبة العباسية المقدسة تعمل على تزويد المجمع بمنظومة للطاقة الشمسية؛ بهدف تعزيز مصادر الطاقة فيه، ضمن حملة تأهيل وتطوير يشهدها المجمع استعدادًا لاستقبال زائري أربعين الإمام الحسين (عليه السلام).



وتبلغ مساحة مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) لخدمة الزائرين 40 ألف متر مربع، ويقع في الطريق الرابط بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.



وتحرص العتبة العباسية المقدسة على تقديم أفضل الخدمات للزائرين القادمين إلى مدينة كربلاء من داخل العراق وخارجه.

