إصابة 9 جنود إسرائيليين بعملية دهس في كفار يونا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصيب 7 إسرائيليين اليوم الخميس في عملية دهس بمحطة حافلات في كفار يونا وسط فلسطين المحتلة، وسط استنفار الشرطة بحثا عن المشتبه به الذي هرب من الموقع.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن 7 أشخاص أصيبوا بعضهم بجروح خطيرة جراء ما يعتقد أنه عملية دعس في كفار يونا.

وأضافت أن سائق المركبة التي دعست إسرائيليين في كفار يونا هرب من الموقع، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في الحادث.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الشرطة استنفرت في المنطقة بحثا عن سائق يشتبه في تنفيذه عملية دعس بمحطة حافلات، دون إضافة معلومات عن هويته.

..................

انتهى / 232