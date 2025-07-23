حماس: الصمت على الإبادة والتجويع في غزة يخيب آمال شعبنا المظلوم بقادة الأمة ويشجع المجرم نتنياهو

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاء في بيان الحركة: "شعبُنا الفلسطيني يموت جوعا، وآن أوان كسر القيود، وفتح المعابر، وإغاثة المجوّعين في غزّة".

وأضاف: "مع دخول المجاعة في قطاع غزّة مراحل خطيرة وغير مسبوقة، بعد نحو خمسة أشهر من الإغلاق التام، وارتقاء قرابة المائة من المدنيين، منهم ثمانون طفلا، جراء سياسة التجويع وسوء التغذية، إضافة إلى ألف شهيد من المجوّعين الذين قتلهم رصاص الاحتلال على أبواب نقاط التحكّم بالمساعدات، وفي وقت يراقب فيه العالم هذه المأساة الإنسانية التي يديرها الاحتلال دون أن يحرّك ساكنًا، فإننا في حركة حماس نؤكّد ما يلي:

نستغرب الصمت العربي والإسلامي الرسمي، في ظل ما يشهده قطاع غزة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي، ونؤكد أن ردود الفعل والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها مليونان وربع مليون إنسان.

إنّ هذا الصمت المطبق يخيب آمال شعبنا المظلوم في قادة الأمة، ويشجع مجرم الحرب نتنياهو على المضي في سياسة التجويع والإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

شعبنا يجوع ويعطش، بينما آلاف شاحنات الإغاثة تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح، في وقت تفرض فيه حكومة الاحتلال آلية قتل وإذلال إجرامية لإدارة التجويع.

وإذ نستهجن عدم تنفيذ قرار قمّة الرياض العربية الإسلامية الاستثنائية التي عُقدت في نوفمبر 2023، فإننا نطالب بالخروج عن الصمت، واتخاذ موقف للتاريخ، بتفعيل كل أدوات الضغط، لوقف سياسة تجويع الأبرياء، من خلال كسر الحصار، وإدخال المساعدات فورا.

نطالب الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع كيان الاحتلال الفاشي، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الصهاينة، وإلغاء كل أشكال التطبيع، وعزل هذا الكيان المجرم ونبذه، كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم.

وكان المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني قد حذر من الوضع الكارثي في قطاع غزة مؤكدا أن لا أحد هناك بمنأى عن الخطر، بمن في ذلك مقدمو الرعاية الذين باتوا بحاجة إلى من يرعاهم.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم إلى 43 قتيلا بينهم 10 من طالبي المساعدات، وتسجيل عشرات الإصابات.

ويأتي البيان وسط تحذيرات متكررة من منظمات إنسانية دولية بشأن تفشي المجاعة وغياب الإمدادات الغذائية والطبية في القطاع المحاصر، حيث يتعرض النظام الصحي لانهيار غير مسبوق.