وزير الداخلية يعلن عن تطبيق خطة زيارة الأربعين للإمام الحسين(ع) ابتداءً من اليوم الأول من شهر صفر

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أكد وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، جاهزية الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في العاصمة بغداد، مشدداً على أهمية تنفيذها بدقة لضمان انسيابية حركة الزائرين وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وقال الشمري، خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة عمليات بغداد، بحضور رئيس اللجنة الخدمية، وقائد القوات البرية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، وقائد عمليات بغداد، وعدد من ضباط قيادة العمليات المشتركة والقادة الأمنيين في جانبي الكرخ والرصافة، وقادة الفرق، ومدراء الدوائر الاستخبارية والحشد الشعبي، إن "القطعات الأمنية ستشرع اعتباراً من الأول من شهر صفر بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين".

وأضاف الوزير، بحسب البيان الذي تلقته "بغداد اليوم"، أن "الاجتماع ناقش آليات تطبيق الخطة التنظيمية والتنسيقية الخاصة بزيارة الأربعين، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين جميع القطعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب، فضلاً عن توفير عجلات الإسعاف والدفاع المدني بشكل مناسب".

وأوضح الشمري أن "الخطة التنظيمية لزيارة الأربعين الخاصة بالعاصمة بغداد أصبحت جاهزة بشكل نهائي، وتتضمن تنظيم حركة المواكب الحسينية، ومنع سير العجلات في الطرق المخصصة للزائرين، وتجنب الفوضى في ساحات النقل، وتنظيم أماكن العبور لتفادي وقوع الحوادث المرورية".

وأشار إلى أن "المحافظات التي ستكون ممرًا للزائرين ستُعزَّز بعجلات سونار ومفارز K9، دعماً للجهد الأمني والاستخباري خلال الزيارة".

.....................

انتهى / 323