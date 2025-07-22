بلجيكا تستجوب جنديين إسرائيليين للاشتباه بارتكابهما جرائم في غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ جاء ذلك في بيان لمكتب المدعي العام الاتحادي في بروكسل يوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لوكالة "أسوشيتد برس" إن مواطنا إسرائيليا وجنديا إسرائيليا كانا في إجازة في بلجيكا "وتم اقتيادهما أمس للتحقيق معهما، ثم تم إطلاق سراحهما بعد فترة وجيزة".

وأضافت أن السلطات الإسرائيلية "تعاملت مع هذه القضية وهي على اتصال مع الاثنين".

ولم يتضح على الفور سبب إشارة وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى مدني واحد وجندي واحد، بينما تحدث الادعاء البلجيكي عن عنصرين من الجيش الإسرائيلي.

كما لم يتضح على الفور مكان وجود الشخصين اللذين تم استجوابهما. وقد أشادت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية، ومقرها بلجيكا، والتي أطلقت حملة من أجل اعتقال عناصر القوات الإسرائيلية التي تتهمها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالقضية باعتبارها "نقطة تحول في السعي العالمي للمساءلة".

وتمت تسمية المؤسسة الحقوقية، باسم طفلة فلسطينية قتلت في بداية الحرب بنيران إسرائيلية في أثناء فرارها مع عائلتها من مدينة غزة.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة الاعتقال في نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على صلة بالحرب في غزة.