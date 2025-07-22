برنامج الأغذية العالمي: غزة تواجه "مرحلة غير مسبوقة من التدهور"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أوضح البرنامج في بيان صحفي صدر اليوم، أن نحو 90 ألف طفل وامرأة يعانون من سوء تغذية حاد، في ظل أزمة غذاء خانقة تزداد تفاقما.

وأضاف أن ما يقارب ثلث سكان القطاع يواجهون الحرمان من الطعام لأيام متتابعة، وسط تصاعد خطر المجاعة.

وأعرب البرنامج عن قلقه العميق من الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مدنيين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية أمس الأحد، ما أسفر عن مقتل 94 شخصا، مشيرا إلى أن هؤلاء الضحايا لم يكونوا سوى أفراد يحاولون توفير الغذاء لعائلاتهم في ظل الحصار والمجاعة.

ولفت البيان إلى أن هذا الهجوم وقع رغم تعهدات إسرائيلية سابقة بعدم التدخل في مسارات القوافل الإنسانية، مؤكدا أن تلك الوعود لم تنفذ على أرض الواقع.

وأكد برنامج الأغذية العالمي التزامه بمبادئ العمل الإنساني القائم على الاستقلالية والحياد وعدم التحيز، معتبرا أن هذه المبادئ أساسية للحفاظ على ثقة المجتمعات المتضررة، داعيا في الوقت ذاته إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضرورة وصول آمن ومنتظم ومنهجي للمساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة.

كما ناشد البرنامج المجتمع الدولي للضغط على جميع الأطراف لضمان دخول المساعدات دون عوائق إلى العائلات المجوّعة داخل القطاع.