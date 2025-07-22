العراق يعلن عن وقوفه الى جانب إيران بالكامل ويتحرك ضد الكيان الصهيوني في مجلس الأمن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال لقائه وفداً رسمياً إيرانياً، أن العراق يقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، معلناً تقديم مذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن الهجمات التي تعرضت لها طهران خلال الحرب الأخيرة.

ونقلت صحيفة "طهران تايمز"، بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، أن السوداني أبلغ الوفد الإيراني، الذي يرأسه المستشار الأول لرئيس مجلس الأمن الإيراني محمود نافبيان، أن "العراق يقف في خندق واحد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، موضحاً أن بغداد قدمت مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة تدين فيها الاعتداءات الإسرائيلية على إيران خلال حرب الاثني عشر يوماً.

وبحسب الصحيفة، شدد السوداني خلال اللقاء على أن "العراق يواصل تحركاته مع قادة العالم من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار المنطقة وسلامتها"، مشيراً إلى أن بلاده ملتزمة بالوقوف مع إيران والاستمرار في التعاون معها في مختلف المجالات، لا سيما الأمنية والاقتصادية".

