بیان تعزية نائب رئيس الهيئة العليا للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) إثر وفاة آية الله نعيم آبادي

نص بيان تعزية آية الله قربان علي دري النجف آبادي على ما يلي:

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

إنا لله وإنا إليه راجعون

أقدم خالص العزاء برحيل الأخ الفاضل والخدوم الفقيد آية الله الحاج الشيخ غلام علي نعيم آبادي (رض) -والذي قضى عمره المبارك في خدمة الإسلام والثورة الإسلامية والمبادئ الرفيعة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي كان لمدة طوية ممثل قائد الثورة الإسلامية المعظم (دام ظله الوارف) في محافظة هرمزكان، وإمام جمعة بندرعباس، وأيضا كان مندوبا عن أهالي طهران الأشراف في مجلس خبراء القيادة في إيران- إلى ذوي هذا الفقيد السعيد وأهالي محافظة سمنان وطران وبندرعباس الأشراف، وأعضاء مجلس خبراء القيادة المبجلين، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويحشره مع النبي وآله والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الأجر والصبر والسلوان، وأن يطيل في عمر قائدنا العزيز بالصحة والسلامة والعافية.

وابتهل إلى الله تعالى أن يحشر أرواح جميع الأعزة مع شهداء كربلاء، وأن يوفقنا للقيام بأداء واجبنا تجاههم ويرزقنا حسن العاقبة، إنّه حميد مجيد.

دري النجف آبادي

ممثل الولي الفقيه في محافظة "مركزي" وإمام جمعة أراك

