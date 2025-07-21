لجنة الزيارة الأربعينية تبحث مع وزير الموارد آلية توفير المياه خلال موسم الزيارة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ عقدت اللجنة النيابية رقم (267) المكلفة بمتابعة ملف زيارة الأربعين، اجتماعًا موسعًا مع وزير الموارد المائية عون ذياب، بحضور عدد من وكلاء ومستشاري الوزارة، ومدير مديرية الموارد المائية في كربلاء المقدسة، لمناقشة أزمة شح المياه والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان توفير المياه خلال موسم الزيارة.

وقال النائب زهير الفتلاوي، عضو اللجنة، في بيان، إن "الاجتماع جاء في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه البلاد على صعيد الإطلاقات المائية، حيث تشهد الموارد انخفاضًا حادًا بنسبة تصل إلى 50%، بسبب عدم التزام الجانب التركي بإطلاق الحصص المائية"، موضحًا أن "الإيرادات الحالية لا تتجاوز 316 مترًا مكعبًا في الثانية، مقابل حاجة فعلية تبلغ 740 مترًا مكعبًا في الثانية لنهرَي دجلة والفرات".

وبيّن الفتلاوي أن "الاجتماع توصل إلى اتفاق مع وزير الموارد المائية لتأمين المياه العذبة لمحافظة كربلاء المقدسة ابتداءً من الأول من شهر صفر، على أن يشمل الدعم لاحقًا محافظات الفرات الأوسط، بما يضمن انسيابية الخدمات المقدمة للزائرين وسلامتهم خلال فترة الزيارة".

وأكد الفتلاوي أن "اللجنة ستواصل تنسيقها مع الجهات المعنية لضمان نجاح موسم الأربعين"، مشددًا على "أهمية تضافر الجهود وتقديم الدعم الكامل للمحافظات التي تشهد تدفقًا كبيرًا للزائرين".

وكان نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة، مطلع تموز الجاري لوكالة نون الخبرية، أن هناك تحدي حقيقي في موضوع توفير مياه الشرب وهو التحدي المقبل، فيما أكد أن هناك شحة في مصادر المياه.

.....................

انتهى / 323