فريق ترامب منزعجون من نتنياهو وواشنطن تفكر بفرض قيود على حكومته بسبب سلوكه

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ كشفت شبكة "اكسيوس" المقربة من الكيان الصهيوني، عما وصفته "انقلاب" مسؤولي البيت الأبيض على رئيس وزراء دولة الاحتلال الصهيونية بنيامين نتنياهو، واصفين إياه بــ "الرجل المجنون".

وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "مستشاري وكادر البيت الأبيض صرحوا للشبكة، انهم "منزعجون جدا" من تصرفات نتنياهو التي وصفوها بــ "الطفولية"، مؤكدين أن "نتنياهو يتصرف كطفل عنود ويهدم كل ما يسعى الرئيس دونالد ترامب الى تحقيقه".

وأضافت ان "احد المسؤولين وصف نتنياهو بانه رجل مجنون ويقوم بضرب الجميع عسكريا في كل وقت دون تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة او حساب لتبعات افعاله"، مشددا: "تواصلنا سابقا مع الحكومة الإسرائيلية وطلبنا منها التوقف عما تقوم به في سوريا، لنتفاجا بعدها بقيام نتنياهو بضرب رتل عسكري تابع للنظام السوري الجديد".

وأوضحت الشبكة ان "موقف كادر البيت الأبيض ومستشاري ترامب من تصرفات نتنياهو، ستنعكس "سلبا" على العلاقة بين البلدين"، موضحة ان "واشنطن تفكر الان بفرض قيود على حكومة نتنياهو بسبب سلوكها المخالف للنهج الأمريكي في الشرق الأوسط".

وأشارت اكسيوس الى ان "المتحدث باسم مكتب نتنياهو زيف اغمون، رفض التعليق على تصريحات المسؤولين الأمريكيين بعد الاتصال به من قبل الشبكة وسؤاله عن الخلافات الحالية بين الطرفين".

