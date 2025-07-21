داقوق تستنفر أمنيا مع توقعات بتوافد نصف مليون زائر بذكرى استشهاد الإمام زين العابدين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن قائممقام قضاء داقوق في محافظة كركوك، سراج الدين العبيدي، اليوم الأحد (20 تموز 2025)، دخول القضاء حالة الإنذار القصوى لتأمين مراسيم زيارة ذكرى استشهاد الإمام زين العابدين عليه السلام.

وقال العبيدي إن "الأجهزة الأمنية بكل عناوينها دخلت في حالة الإنذار داخل قضاء داقوق، عبر غرفة عمليات موحدة اعتمدت نقاطاً محددة لتنفيذ خطة التأمين الشاملة".

وأوضح أن "الخطة الأمنية تشمل تعزيز الانتشار حول منطقة مرقد الإمام زين العابدين، الذي يُتوقَّع أن يشهد تدفقاً لأكثر من نصف مليون زائر يوم غد سيراً على الأقدام، لإحياء مراسيم الذكرى".

وأضاف أن "من أبرز الإجراءات الأمنية منع دخول الشاحنات التي تحمل 4 أطنان فما فوق إلى داخل القضاء، بالإضافة إلى منح القوات الأمنية صلاحية قطع الطرق عند الضرورة لضمان انسيابية حركة الزائرين".

وأكد العبيدي أن "ذروة الزيارة ستكون منذ صباح يوم غد وحتى ما بعد الظهر، في حين ستستمر حالة الإنذار لأكثر من 24 ساعة وفق التقديرات الأمنية"، مشيراً إلى أن "جميع المؤسسات الحكومية داخل القضاء ستكون في عطلة رسمية يوم غد، بعد التنسيق مع الحكومة المحلية في كركوك، لضمان مرونة تنفيذ الخطة".

ولفت إلى أن "الخطة تعتمد على آلية تعاون مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية عبر غرفة عمليات موحدة، لتأمين الزائرين القادمين من داقوق وبقية مدن كركوك والمحافظات الأخرى لإحياء هذه المناسبة الدينية".

