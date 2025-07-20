الأدميرال موسوي: أنظمة جديدة تحل محل أنظمة الدفاع الجوي المتضررة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد نائب مسؤول العمليات في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الادميرال "محمود موسوي": لقد تمكنا من تغطية المجال الجوي الإيراني وضمان أمنها من خلال استخدام أنظمة الدفاع الموجود واستخدام أنظمة جديدة بديلة.

وأشار "محمود موسوي" إلى إنجازات القوات المسلحة وجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال فترة الدفاع المقدس التي استمرت 12 يومًا، وقال: في هذه الحرب المفروضة، كانت أولى عمليات العدو الصهيوني ضد أنظمة الرادار والدفاع في البلاد وإن قواتنا المسلحة في قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية عملت ليلًا ونهارًا وواجهت العدو.

وأشار إلى قدرة الدفاع الجوي في ضمان أمن سماء البلاد، وقال إن العدو الصهيوني حاول وراء تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية، وقد تضررت بعض منظوماتنا الدفاعية في هذه الحرب، ولكن تم استبدال الأنظمة المتضررة بأنظمة جديدة بجهود قواتنا المسلحة وتم نشرها في مواقع محددة مسبقاً.

وتابع الادميرال موسوي: لقد تمكنا من تغطية المجال الجوي للبلاد وضمان أمنها من خلال استخدام الأنظمة الموجودة واستبدالها بأنظمة جديدة، لذلك لم يتمكن العدو من تحقيق أغراضه رغم جهوده.

وقال إن العدو الصهيوني لم يدخل الحرب وحيدًا، بل إن أمريكا وحلف الناتو ساعداه.

وأضاف أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية عالية جدًا لدرجة أن الکیان الصهيوني غير الشرعي لا يستطيع مواجهتها؛ لكن داعمي الكيان الغاصب ساعدوا هذا الكيان بجمع المعلومات قبل أشهر، ونعتبر أمريكا متواطئة وشريكة في جريمة الكيان الصهيوني.

وقال: لقد أثبت الشعب الإيراني إلى جانب القوات المسلحة أن وحدته وتماسكه غير قابلين للكسر،ولقد أثبتنا في هذه الحرب أن العدو لا يستطيع تحقيق أي شيء في مواجهة إيران كما حدث خلال السنوات الثماني من الدفاع المقدس.

