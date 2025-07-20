الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة جنوب قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "إصابة ضابط احتياط من كتيبة الهندسة 710 التابعة للفرقة 179 "عوتسفات رام"، وجندي احتياط من كتيبة الهندسة 749 التابعة للواء "بيسلاح" (828)، بجروح خطيرة، خلال المعارك في جنوب قطاع غزة".

وأضاف البيان: "تم إجلاء الضابط والجندي لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم إبلاغ عائلتيهما".

وبحسب تقرير إسرائيلي، فقد أصيب الضابط والجندي الإسرائيليين بينما كانا على متن مركبة "هامر"، جراء انفجار عبوة كانت مزروعة بالأرض.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي أن ثلاثة من جنوده قتلوا في معارك مع مسلحين فلسطينيين، وذكرت تقارير إعلامية أن المسلحين أطلقوا صاروخا على دبابة كانت تقل الجنود في شمالي القطاع، مما أدى إلى مقتلهم، وإصابة آخر.

ووفق الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي لقي 893 جنديا مصرعهم منذ السابع من أكتوبر 2023. 449 منهم قتلوا بعد انطلاق الهجوم البري، بحسب أرقام الجيش.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة وفق آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة في القطاع، أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.