"3620 دبابة في الخدمة".. قلق في إسرائيل من قوة مصر المدرعة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تحت عنوان "مصر تتربع على عرش القوات المدرعة في أفريقيا" كشف تقرير عن القوات العسكرية الأقوى في أفريقيا نشره موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي، أن مصر قوة دبابات رئيسية، بامتلاكها 3620 دبابة في الخدمة الفعلية.

وأشار الموقع إلأى أن عدد الدبابات التي يمتلكها الجيش المصري يتجاوز العدد إجمالي عدد الدبابات في الجزائر والمغرب.

وكشف الموقع العبري أن مصر تمتلك مجموعة متنوعة من الدبابات الروسية القوية للغاية، مما يُحسّن تنوع وقدرات قواتها البرية.

وفي المقابل، قال الموقع العبري إن إجمالي القوة المدرعة الإسرائيلية لا يتجاوز 1500 دبابة، دون الأخذ في الاعتبار الخطط الإسرائيلية، عقب حرب غزة، مؤكدا أن هناك فرق قوة كبير بين مصر وإسرائيل في القوات المدرعة.

وأشار التقرير إلى أن مصر حافظت على تفوقها العسكري في القارة الإفريقية من خلال تحديث أسطولها من الدبابات، والذي يضم نماذج متقدمة مثل دبابات M1A1 أبرامز الأمريكية، والتي يُنتج بعضها محليًا في مصر بموجب اتفاقيات نقل التكنولوجيا

واحتلت الجزائر المرتبة الثانية بحوالي 1700 دبابة، تليها المغرب بأكثر من 1200 دبابة.

وقال تقرير الموقع العبري إن أرقام المغرب والجزائر تشير إلى الفجوة الكبيرة في قوة الدروع بين دول القارة، حيث تسيطر مصر على ما يقرب من 30% من إجمالي أسطول الدبابات في أفريقيا.

وأوضح التقرير أن مصر تصدّرت لعقود القوة العسكرية في أفريقيا، وتُعدّ قواتها المدرعة من بين أقوى القوات في العالم بأسطول يضم أكثر من 3600 دبابة في الخدمة.

وتمتلك مصر دبابات أكثر من دولتين (المغرب والجزائر) في القارة مجتمعتين، كما أنها القوة الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في القارة.

ويضم أسطول الدبابات المصري مئات الدبابات القتالية الرئيسية من طراز M1 Abrahams أمريكية الصنع، والتي تُشكّل العمود الفقري لقواتها المدرعة.

ولا تزال مصر تستخدم نماذج سوفيتية مثل T-55 وT-62، على الرغم من تحديث العديد منها على مر السنين. علاوة على ذلك.

ووفق التقرير العبري، فأن مصر تُنتج دباباتها محليًا، وأبرزها دبابة رمسيس الثاني، وهي نسخة مُحسّنة بشكل كبير من T-55 الروسية، بفضل مزيج من المعدات الأمريكية والسوفيتية السابقة، كما تمتلك مصر مزيجًا فريدًا من التكنولوجيا الشرقية والغربية، مما يجعلها "ملكة الدبابات" في القارة الأفريقية.

وأوضح الموقع أن تصنيف القوة العسكرية لعام ٢٠٢٥ يستند إلى بيانات من موقع "غلوبال فاير باور"، وهو موقع إلكتروني يجمع ويحلل إحصاءات الدفاع ويُحدّث سنويًا، ويغطي معلومات شاملة عن ١٤٥ دولة، وصُنّفت الدول الأفريقية حسب إجمالي عدد الدبابات في ترساناتها العسكرية، بالإضافة إلى بيانات تشمل إجمالي عدد المركبات العسكرية، ووحدات المدفعية، وقاذفات الصواريخ متعددة الفوهات (MLRS)، بالإضافة إلى تقييم شامل لقوة جيوشها وميزانياتها الدفاعية، والدول التي لا تمتلك دبابات لا تُدرج في هذا التصنيف.

ورصد الموقع قوة مصر المدرعة التي جاءت كالتالي:

إجمالي عدد الدبابات: 3620

إجمالي المدفعية (ذاتية الحركة والمقطورة): 2018

إجمالي أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة (MLRS): 528

إجمالي المركبات العسكرية العاملة: 41012

عدد الأفراد العسكريين العاملين: 440 ألف

ميزانية الدفاع العسكري: 5 مليار و879 مليون و500 ألف دولار أمريكي

كما تمتلك مصر 1093 طائرة عسكرية، منها 90 طائرة هجومية، و238 طائرة مقاتلة، و348 مروحية، ويبلغ عدد سكان مصر أكثر من 107 مليون سمة، ويبلغ عدد الأفراد العاملين بالقوات المسلحة أكثر من ٤٤٠ ألف فرد.

وقال الموقع العبري، إن القوة العسكرية الحالية لإثيوبيا، العدو الأكبر لمصر في القارة الأفريقية، بسبب نزاع على نهر النيل، هي كما يلي:

إجمالي عدد الدبابات: 338

إجمالي المدفعية (ذاتية الحركة والمقطورة): 344

إجمالي أنظمة قاذفات الصواريخ المتعددة (MLRS): 40

إجمالي المركبات العسكرية العاملة: 7,256

عدد الأفراد العسكريين العاملين: 162,000

ميزانية الدفاع العسكري: 2,097,575,000 دولار أمريكي - المرتبة 71 من أصل 145

مؤشر القوة العسكرية والتصنيف العالمي: 0.9305 - المرتبة 52 من أصل 145

كما تمتلك إثيوبيا 103 طائرات عسكرية، منها 25 طائرة مقاتلة و33 طائرة هليكوبتر، ويبلغ عدد سكانها 118.55 مليون نسمة، ويبلغ عدد أفرادها العاملين 162,000.