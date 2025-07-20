صحة غزة تحذر من مجاعة كارثية تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شددت الوزارة في بان رسمي على أن منع دخول المساعدات تسبب بانهيار المنظومة الصحية ودفع الملايين نحو الجوع والموت البطيء.

وأكد البيان أن أكثر من 2 مليون مواطن يعانون من الجوع القاتل، في ظل استمرار الحرب منذ 21 شهرا، والتي وصفها بـ"حرب الإبادة الجماعية".

وأشار إلى أن إسرائيل لم تكتف بالقتل والتدمير، بل استخدمت سلاح التجويع بشكل ممنهج، وسط صمت دولي مطبق.

وذكرت الوزارة أن الأطفال هم الضحايا الأبرز، حيث توفي 71 طفلا بسبب سوء التغذية، بينما يواجه نحو 600 ألف طفل تحت سن العاشرة خطر الموت جوعا، من بينهم 60 ألف رضيع حرموا من الحليب، بالإضافة إلى 60 ألف سيدة حامل تفتقرن إلى الغذاء والرعاية الصحية.

وأوضح البيان أن أكثر من 900 قتيل سقطوا حتى الآن فيما يعرف بـ"شهداء لقمة العيش"، إضافة إلى 6 آلاف إصابة نتيجة استهداف المدنيين أثناء محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية.

وحملت الوزارة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الإنساني، مؤكدة أن المنشآت الصحية خرجت عن الخدمة، والطواقم الطبية باتت عاجزة عن تقديم الرعاية، في ظل نقص حاد في الأدوية والغذاء، وتفشي فقر الدم والإعياء الحاد بين المتبرعين بالدم.

واختتم البيان بنداء عاجل إلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية للضغط الفوري على إسرائيل لرفع الحصار، والسماح بدخول الإمدادات الطبية والغذائية، مشددا على أن كل دقيقة تأخير تعني فقدان أرواح جديدة.