البابا ليو يندد بقصف الكنيسة الكاثوليكية في غزة: لوقف "وحشية الحرب" على القطاع

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ دعا بابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، إلى وضع حدّ لما وصفه بـ"وحشية الحرب" الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، معرباً عن ألمه العميق إزاء غارة الاحتلال الأخيرة التي استهدفت الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في القطاع.

ووجّه بابا الفاتيكان، نداءً صريحاً إلى المجتمع الدولي، ناشده فيه "مراعاة القانون الإنساني، واحترام الالتزام بحماية المدنيين، ومنع العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة، والتهجير القسري للسكان".

وفي وقتٍ سابق، دعا بابا الفاتيكان خلال العظة الأسبوعية في ساحة القديس بطرس إلى وقف الحرب في غزة، وقال: "في قطاع غزة، تتعالى صرخات الأمهات والآباء، الذين يحتضنون بشدة جثامين أبنائهم القتلى، إلى السماء".

3 شهداء وإصابة كاهن باستهداف كنيسة دير اللاتين في غزة

وكانت البطريركية اللاتينية في القدس المحتلة، قد أكدت، الخميس 17 تموز/يوليو الجاري، استشهاد 3 أشخاص وإصابة كاهن الرعية في هجوم إسرائيلي استهدف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في مدينة غزة (كنيسة دير اللاتين).

وقالت البطريركية، المشرفة على كنيسة العائلة المقدسة في غزة، في بيانها: "ندعو الله أن يرحمهما وأن تنتهي هذه الحرب الهمجية. لا شيء يبرر استهداف المدنيين الأبرياء".

وفي بيان سابق كانت البطريركية اللاتينية قد قالت، إنه " جرى استهداف كنيسة العائلة المقدسة في غزة خلال غارة صباح اليوم الخميس" .

ويتصاعد حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة، من جراء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل الحصار والتجويع واستهداف البنى التحتية والمراكز الصحية، وقتل المدنيين والأطفال.