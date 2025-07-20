فيديو | صباحي: تستحق إيران شعبًا وجيشًا وقيادة كل الاحترام والتقدير لما ألقت في قلوب الصهاينة الرعب

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أشاد السياسي المصري البارز حمدين صباحي، بصمود إيران في وجه العدوان الصهيوني الأمريكي، مؤكدًا أن ما أظهرته إيران من وحدة داخلية وبسالة في مواجهة الاستكبار العالمي يجعلها محل احترام كل حرّ في العالم، وخصوصًا كل عربي نزيه. وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال صباحي: "تستحق إيران شعبًا وجيشًا وقيادة كل الاحترام والتقدير من كل الأحرار وخصوصًا من كل عربي نزيه، فقد صمدت وضحت وتحملت من أجل فلسطين، وألقت في قلوب الصهاينة الرعب".