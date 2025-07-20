توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة وجامعتي «التقنية الجنوبية» و «الكنوز» في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ بهدف زیادة العلاقات العلمية والبحثية بين إيران والعراق وقعت جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة مذكرتي تفاهم مع جامعتي الكنوز والتقنية الجنوبية في البصرة.

ووفي إطار آخر برنامج زيارة وفد جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة إلى العراق، زار الدكتور إبراهيم دانشي فر، القائم بأعمال هذه الجامعة، جامعتي الكنوز والتقنية الجنوبية في البصرة ووقع مذكرتي تفاهم مع هاتین الجامعتین بهدف تعزيز مستوى التعاون التعليمي والبحثي وتبادل المعرفة بين الأساتذة والطلبة.

أكد القائم بأعمال جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة بعد زيارته لجامعة التقنية الجنوبية في البصرة، على القدرات الکبیرة للجامعة في تنفيذ المشاريع التعليمية والبحثية المشتركة، قائلاً: إن الأقسام التعليمية التقنية والهندسية في جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة قادرة على تحقيق مشاريع تعليمية وبحثية ناجحة بالتعاون مع هذه الجامعة العراقية.

وأشار الدكتور دانشي فر إلى الإمكانات التقنية والمخبرية التي تتمتع بها جامعة التقنية الجنوبیة وقال: يمكن لهذه الجامعة أن تتخذ خطوة فعالة نحو تسويق العلوم والتكنولوجيا من خلال تحویل المشاريع الصناعية إلى جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة.

و في البرنامج الأخير لوفد جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة إلى العراق تم توقيع مذكرة تعاون شاملة مع جامعة الكنوز في البصرة.

تركز هذه المذكرة على تنفيذ برنامج بحثي مشترك بعنوان «الذكاء الاصطناعي وإدارة العتبات المقدسة»، والمقرر عقده قريبًا في جامعة الإمام الرضا (ع) الدولیة، وبالتنسيق مع جامعة الكنوز، سيوفر البرنامج فرصة قيّمة لتبادل المعارف والخبرات في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة الأماكن الدينية.

