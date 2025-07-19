"يديعوت أحرونوت": وفد إسرائيلي رفيع في طريقه إلى الدوحة لإتمام مفاوضات حاسمة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أشارت الصحيفة إلى أن الوفد قد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس جهاز الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، بالإضافة إلى القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك "ش".

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود دبلوماسية مكثفة لإعادة تفعيل المفاوضات غير المباشرة، وسط وساطة أمريكية وقطرية، تتعلق بمستجدات الأوضاع في قطاع غزة والملف الإنساني والصفقات المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مسؤولون مطلعون إن انسحاب "حزب شاس" من الائتلاف الحكومي، وتحول الحكومة إلى حكومة أقلية، يزيد من احتمال إبرام صفقة التبادل.

وأضافوا أن نتنياهو لم يعد لديه ما يخسره: "بيبي يخوض فعليا حملة انتخابية، ويحتاج إلى أن يظهر بمظهر البطل الذي ينقذ إسرائيل ويحرر الأسرى".

وفي المقابل، أوضح مسؤولون آخرون أن استعداد حركة "حماس" للقبول بصفقة جزئية يعود إلى الضمانات التي تلقتها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب.