خان يونس.. عشرات القتلى والجرحى باستهداف إسرائيلي جديد لمنتظري المساعدات

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نقلا عن مراسل RT أن القصف الإسرائيلي استهدف تجمعا لمنتظري المساعدات الإنسانية في منطقة الطينة جنوب خان يونس في قطاع غزة.

وأضاف مراسلRT أن قسم الاستقبال في مجمع ناصر الطبي بات ممتلئا بالكامل بالمصابين القادمين من موقع الحادث، وسط تحذيرات من انهيار الخدمات الصحية في ظل استمرار تدفق الجرحى.

وفي سياق متصل، قصفت القوات الإسرائيلية مناطق متعددة شمالي قطاع غزة، منها بلدة جباليا ومحيط مخيم البريج، في حين شنت طائراتها الحربية سلسلة غارات على حي التفاح شرق غزة ومنطقة الشيخ رضوان غرب المدينة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

كما استهدفت خيام تؤوي نازحين قرب أبراج طيبة غرب خان يونس، إضافة إلى قصف خيام أخرى للنازحين قرب المنطقة الصناعية، ما أدى إلى سقوط جرحى، وسط حالة من الذعر والهلع في صفوف السكان.

بدورها، أكدت وكالة الأونروا أن "إسرائيل تقتل يوميا فصلا دراسيا كاملا من الأطفال في غزة، سواء خلال نومهم أو أثناء احتمائهم بالمدارس أو وقوفهم في طوابير المياه".

من جانبه، حمل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاتحاد الأوروبي المسؤولية، قائلا إن "الاتحاد تجاوز كل الخطوط الحمراء وهو يشاهد سكان غزة يذبحون ويجوعون أمام أعين العالم".