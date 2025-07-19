وفد كنسي من القدس يصل إلى كنيسة دير اللاتين بمدينة غزة للتضامن معها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ظهر في مقطع فيديو وصول الوفد الكنسي إلى غزة للتضامن مع رعايا الكنيسة والضحايا الذين سقطوا جراء الهجوم الذي شنته إسرائيل ووعدت في بيان صادر عن جيشها بأنها ستقوم بمراجعة تفاصيل الحادثة.

وفي سياق متصل، أدان بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، القصف الإسرائيلي لكنيسة اللاتين في مدينة غزة يوم أمس الخميس.

وفد كنسي يصل إلى كنيسة دير اللاتين بمدينة غزة للتضامن قادما من القدس

وقال بطاركة ورؤساء الكنائس في بيان صحفي، اليوم الجمعة: "نعرب عن تضامننا مع بطريركية اللاتين في القدس، ومن احتموا في كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية في مدينة غزة، بعد الاعتداء الإجرامي الذي شنّه الجيش الإسرائيلي على حرم الكنيسة صباح يوم الخميس".

وأضاف البيان: "لقد أسفر هذا الهجوم عن أضرار جسيمة في مباني الكنيسة، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، وأصاب عشرة آخرين بجراح، من بينهم راعي الكنيسة غبريال رومانيلي".

وتابع البيان: دور العبادة أماكن مقدّسة يجب أن تكون مصونة من العنف، وهي محمية أيضا بموجب القانون الدولي، كما أن استهداف كنيسة تحتضن ما يقارب 600 نازح ونازحة، من بينهم أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، يُعد انتهاكا صارخا لهذا القانون، وإهانة للكرامة الإنسانية، وامتهانا لقدسية الحياة، وتدنيسا لمكان مقدس".

ودعا بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، قادة العالم ووكالات الأمم المتحدة إلى العمل العاجل لفرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة، يُفضي إلى إنهاء الحرب، كما طالبوا بضمان الحماية الكاملة لكافة المواقع الدينية والإنسانية، وتوفير الإغاثة العاجلة لمئات الآلاف من المجوعين في قطاع غزة.