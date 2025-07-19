الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نفق بطول 800 متر شمالي قطاع غزة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد أدرعي في بيانه أن القوات الإسرائيلية دمرت مسار نفق تحت الأرض بطول 800 متر وعمق نحو 18 مترا في منطقة الدرج والتفاح شمالي قطاع غزة.

وأضاف أدرعي في بيانه أنه حتى الآن دمرت القوات وسائل قتالية ومواقع استطلاع ومباني عسكرية تابعة لـ"المنظمات الإرهابية" في القطاع بينها مخزن أسلحة كان يختبئ فيه عناصر من "حماس".

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 مخلفة دمارا واسعا ومحصلة قتلى بلغ تعدادهم أكثر من 58 ألف قتيل وأكثرهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة، بالإضافة إلى تضرر 92% من الوحدات السكنية وانهيار كامل للبنية التحتية، كما يعاني أهل القطاع من مجاعة نتيجة لمنع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية والغذاء إلى القطاع المنكوب.